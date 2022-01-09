Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

Блогер и предпринимательница Елена Блиновская заявила, что уходит из "Марафона желаний". Это произошло после выхода ее интервью у журналистки Ксении Собчак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Похоже достаточно. Я на пике и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать", - написала она в Instagram.

Блиновская добавила, что ее инфопродукты продолжат существовать, однако "будут жить" без ее "энергии".

Также она отметила, что не знает, что будет делать дальше и только "разглядывает" новый путь.

В конце поста предпринимательница уточнила, что написала этот текст и опубликовала его еще в ноябре 2020 года. Пролистав ее страницу в Instagram можно найти эту публикацию.

Раннее Собчак выпустила скандальное интервью с Еленой Блиновской. Блогерша отказывалась отвечать на некоторые вопросы Собчак и угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки.