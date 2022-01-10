В США скончался комик Боб Сагет

На 66-м году жизни скончался американский комик и актер Боб Сагет, сообщили в офисе шерифа округа Ориндж в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчину обнаружили в собственном номере сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо. Его опознали. Причина смерти пока не установлена.

"Детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", - отметили в офисе шерифа.

Боб Сагет был известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом" и в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos ("Самое смешное видео Америки"). С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале "Как я встретил вашу маму".