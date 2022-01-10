Ирина Шейк прошлась по улице в дорогом пуховике

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на публике в верхней одежде люксового бренда и восхитила поклонников. Соответствующие кадры публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка вместе с четырехлетней дочерью Леей в пуховике Burberry бежевого цвета, стоимость которого составляет 2290 фунтов стерлингов. Известно, что куртка представлена в ассортименте марки в трех цветах. Манекенщица также надела черные брюки, шапку, солнцезащитные очки и ботинки Maison Margiela.

Читатели издания восхитились образом Шейк, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. "Мне нравится, что она одевается так, как обычные люди, и при этом выглядит стильно", "Самая красивая мать и такая же прекрасная дочь", "Ирина выглядит потрясающе, как и всегда", "Восхищаюсь ее красотой и вкусом", "Шикарная", - высказывались поклонники.