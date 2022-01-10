Поклонники заметили, что Ди Каприо располнел на праздниках

Новогодние праздники не пощадили даже голливудского актера Леонардо Ди Каприо, после которых ему долго придется приводить себя в форму.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, располневшего актера заметили во время отдыха на Карибах - с аргентинской моделью, падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.

Пара арендовала огромную яхту - к слову, не самую экологичную. И это - несмотря на то, что Лео вкладывает миллионы долларов в улучшение климата. Но похоже, что в новом году Ди Каприо решил вообще ни в чем себе не отказывать.