https://news.day.az/showbiz/1425162.html Поклонники заметили, что Ди Каприо располнел на праздниках - ВИДЕО
Поклонники заметили, что Ди Каприо располнел на праздниках - ВИДЕО
Новогодние праздники не пощадили даже голливудского актера Леонардо Ди Каприо, после которых ему долго придется приводить себя в форму.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, располневшего актера заметили во время отдыха на Карибах - с аргентинской моделью, падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.
Пара арендовала огромную яхту - к слову, не самую экологичную. И это - несмотря на то, что Лео вкладывает миллионы долларов в улучшение климата. Но похоже, что в новом году Ди Каприо решил вообще ни в чем себе не отказывать.
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