Марина Хлебникова назвала причину пожара в своей квартире

Российская певица Марина Хлебникова в эфире программы "Прямой эфир. Андрей Малахов" впервые раскрыла подробности пожара в ее квартире. Ее слова приводит Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница назвала короткое замыкание возможной причиной случившегося. Она отметила, что в тот день чувствовала сильную усталость, так как только вернулась с тяжелых гастролей. Вернувшись домой, она сходила в магазин и аптеку, а затем потеряла сознание.

Хлебникова пояснила, что обычно засыпает с включенным компьютером. "Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала", - сказала певица.