Бывшему мужу Бритни Спирс вынесли приговор

Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра приговорили к 11 месяцам и 29 дням условного наказания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным СМИ, экс-возлюбленного певицы арестовали 30 декабря и доставили в тюрьму округа Уильямсон в американском штате Теннесси. Позднее ему предъявили обвинение в нарушении охранного ордера и преследовании при отягчающих обстоятельствах. Мужчина признал вину.

Кроме того, как сообщает издание TMZ, Джейсону Александру необходимо пройти проверку психического здоровья и серию спонтанных тестов на наркотики.

В прошлом году, по данным портала, Александра поймали нетрезвым за рулем. Он также фигурировал в деле о хранении наркотиков и был задержан за несанкционированное проникновение в запретную зону аэропорта Нэшвилла.

Напомним, Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году и развелись через 55 часов после заключения брака. Позже несостоявшийся супруг артистки заявлял, что команда ее продюсеров поспособствовала разрыву.