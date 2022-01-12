Джастин Тимберлейк продал роскошную квартиру неизвестному

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк избавился от роскошной квартиры в Нью-Йорке. Артист продал неизвестному покупателю пентхаус, которым владел более четырех лет, в элитном районе Трайбека на Манхэттене. Об этом сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тимберлейк приобрел недвижимость в доме номер 443 на Гринвич-стрит в 2017 году за 20,2 миллиона долларов. Здание бывшей переплетной фабрики XIX века полностью занято элитным жильем. Соседями артиста были актриса Дженнифер Лоуренс, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и другие знаменитости.

В квартире площадью более 500 квадратных метров четыре спальни, четыре ванных комнаты и гостиная с выходом на огромную террасу. На общей территории дома также есть частный сквер и подземный паркинг, бассейн, SPA-комплекс и тренажерный зал. Новому владельцу пентхаус обошелся в 29 миллионов долларов. Имя собственника не разглашается - известно лишь, что ранее он продал недвижимость в районе Сохо за 49 миллионов долларов.