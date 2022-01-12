Российский рэпер извинился за оскорбление азербайджанцев

Российский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимом "Ресторатор", создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором просит прощения у азербайджанцев и признается в любви к Азербайджану.

Извиняется Тимарцев за попавшие в Сеть кадры, на которых он оскорбляет азербайджанцев. Известно, что видео было записано в 2020 году.

"Пока очень глубоко не зашла эта провокация, глубоко извиняюсь перед всеми жителями Азербайджана. Любовь и уважение. Исключительно, ребята... Ролик, который вышел... я был сильно пьяный, я не помню, что там говорил. Очень сильно вас люблю. Извините меня за этот поступок. И вообще не знаю, зачем я это сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз", - говорит "Ресторатор" на видео.

На другом видеоо он рассказывает о том, когда и где были сняты указанные кадры с оскорблениями и в очередной раз приносит извинения

"Сегодня в Сеть попало видео годичной давности, где я, находясь в Московской области, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, читаю фристайл, где говорю абсолютно недопустимые слова в адрес азербайджанцев. Я извинюясь абсолютно за каждое слово...", - заявил рэпер.

Day.Az представляет видео с извинениями исполнителя: