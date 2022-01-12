Американский хип-хоп-артист Снуп Догг займется продажей хот-догов. Об этом сообщает издание Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант решил запустить линию фирменных хот-догов Snoop Doggs. Уточняется, что пока рэпер не открыл собственный бренд, однако его адвокаты уже подали заявку на регистрацию товарного знака.

Это уже не первый бизнес Снуп Догга. В 2015 году он основал компанию по производству каннабиса под названием Leafs By Snoop, а пятью годами позднее запустил линию спиртных напитков Indoggo Gin. У него также есть собственная кулинарная книга. В 2011 году рэпер хотел выпускать мороженое Snoop Doggs, однако вскоре отказался от этой идеи.