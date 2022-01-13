42-летний Джейсон Момоа и 54-летняя Лиза Боне расстались после около 16 лет отношений. Об этом пара сообщила в совместном заявлении, опубликованном в инстаграме актера, передает Day.Az со ссылкой на Esquire.

"Мы разводимся. И делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в СМИ, а потому, что хотим сделать все честно и достойно", - указано в заявлении. Актеры отмечают, что любовь между ними остается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. "Мы освобождаем друг друга, позволяя быть теми, кем учимся <...> Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима" - написали актеры.

По словам актеров, они, как и все люди, "почувствовали давление и изменения в это время перемен". "Повсюду происходит революция (и наша семья не исключение), она растет и становится все более осязаемой из-за происходящих сейсмических сдвигов", - отмечается в посте.

Как отмечает CNN, пара, вероятно, познакомилась в 2005 году - задолго до того, как Джейсон Момоа прославился, снявшись в "Игре престолов". В 2007 году у пары родилась дочь Лола, через год - сын Накоа-Вульф. Вместе с Боне Момоа также воспитывал Зои Кравиц - ее дочь от предыдущего брака с певцом и актером Ленни Кравицем. Пара поженилась в 2017 году - только после 12 лет отношений.