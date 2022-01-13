Виктория Бекхэм похвасталась, что муж назвал ее бранным словом

Виктория Бекхэм в своей истории в Instagram поделилась фотографией записки, которую ей оставил супруг. Рукописное сообщение с бранным словом было прикреплено к ланч-боксу певицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наслаждайся обедом, ***... И возвращайся домой счастливая. С любовью, сама знаешь кто", - написал Дэвид Бекхэм. (Футболист назвал супругу нецензурным словом.)

Виктория оценила поступок мужа и трогательно подписала фото, заметив, что несмотря на ее поведение и настроение, Дэвид всегда ухаживает за ней.

"Даже когда я сварлива, он заботится обо мне", - подписала она фото. - "Спасибо за обед, @davidbeckham".

Недавно Виктория Бекхэм призналась, что 2021 год "определенно был не самым легким", и она надеется, что наступивший 2022 будет отличным. Поэтому пара вошла в новый год красиво: семья Бекхэмов отправилась в круиз на своей новой яхте вместе с родителями Виктории - Энтони и Джеки Адамс. Спортсмен дал лодке название Seven ("Семь"), поскольку играл под седьмым номером в Манчестере.