Клип на детскую песенку Baby Shark стал первым роликом с 10 млрд просмотров на YouTube

Первым в истории видео на YouTube, набравшим 10 млрд просмотров, стал клип на южнокорейскую детскую песню Baby Shark ("Танец маленьких акул").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт телеканала "НТВ", в ролике с элементами анимации мальчик с девочкой поют и показывают танец-зарядку. Мультипликация рассказывает про маленькую акулу и ее семью, живущую среди водорослей и кораллов вместе с другими морскими обитателями.

Южнокорейская компания Pinkfong, выпустившая ролик Baby Shark, отметила, что число просмотров по всему миру превышает численность населения планеты. Создатели клипа предположили, что все жители Земли хотя бы раз посмотрели "Танец маленьких акул".

Композиция Baby Shark появилась летом 2016 года, благодаря запоминающейся мелодии быстро обрела невероятную популярность, попала в мировые музыкальные чарты и даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube. Уже в ноябре 2020 года ролик насчитывал 7 млрд просмотров.

Южная Корея уже била рекорды YouTube своими музыкальными хитами. Клип Gangnam Style рэпера PSY зимой 2019 года входил в десятку самых популярных. Композиции, в которой высмеивается жизнь богатого пригорода Сеула, понадобилось менее 2 лет, чтобы набрать 2 млрд просмотров.