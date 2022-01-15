Болдуин еще раз доказал свою невиновность

Американский актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на его адвоката Аарона Дайера.

"Алек сегодня утром (в пятницу - ред.) добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват", - заявил Дайер.

Адвокат Болдуина подчеркнул, что главный вопрос, на который нужно найти ответ, заключается в том, как боевые патроны оказались на съемочной площадке.

В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.