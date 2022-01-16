Канадская певица Селин Дион отменила концерты в Северной Америке из-за недавних мышечных спазмов. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи", - написала она.

В пресс-релизе, опубликованном певицей, говорится, что восстановление Дион продолжается, и певица вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты будут возвращены.

Отмечается, что выступления в Европе в рамках мирового турне в поддержку последнего альбома певицы Courage пока не отменены. Они запланированы с 25 мая.

До этого артистка из-за мышечных спазмов отменила все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года.