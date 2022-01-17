Джим Керри написал стихи о смерти

Стихи в исполнении актера Джима Керри вошли в последний альбом The Weeknd Dawn FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В них, передает Entertainment Weekly, есть отсылка к смерти певца Принса от случайной передозировки лекарства на фоне СПИДа и бессонницы - в строчках есть намек на песню Purple rain ("Лиловый дождь"). "Если боль продолжается, а твоего тела уже давно нет, и твое фантомное сожаление все еще не успокоилось, возможно, ты не умер так, как должен был. Всех призраков преследует их собственное недоверие. Когда время вышло, не остается ничего, кроме пространства. Ни охоты, ни собирательства, ни наций, ни рас. И небо ближе слез на лице. Когда падает лиловый дождь, мы все купаемся в его благодати", - говорит Керри, ставший соавтором трека.

17 января 2022 года актеру, комику и сценаристу Джиму Керри исполняется 60 лет. Артист известен по ярким ролям в фильмах "Маска", "Тупой и еще тупее", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогущий", серии "Эйс Вентура", сериале "Шучу". В 2022 году на экраны выйдет очередная картина с Керри в одной из главных ролей - "Соник в кино 2", где артист сыграл злодея доктора Роботника.