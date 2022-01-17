Сестра Бритни Спирс хочет помириться

Сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн в Stories своего Instagram призвала свою знаменитую родственницу к миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она попросила Бритни позвонить. "Я много раз пыталась поговорить с тобой лично, как сестра с сестрой, но ты выбираешь все решать публично. Но все-таки прекрати говорить, что я тебя не поддерживала, что я выдумываю. Я с радостью расскажу, сколько раз я связывалась с тобой, поддерживала тебя, пыталась помочь", - написала Джейми Линн, потребовав прекращения вражды.