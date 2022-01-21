https://news.day.az/showbiz/1428477.html Известную Instagram-блогершу обокрали на 1 млн
Известную Instagram-блогершу обокрали на 1 млн
Известного Instagram-блогера Дарью Сахарову обокрали в Москве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Из апартаментов 24-летней девушки пропала кухонная техника, стоимость которой оценивается в 900 тысяч рублей.
Блогер обратилась в полицию.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
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