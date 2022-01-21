Известную Instagram-блогершу обокрали на 1 млн

Известного Instagram-блогера Дарью Сахарову обокрали в Москве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из апартаментов 24-летней девушки пропала кухонная техника, стоимость которой оценивается в 900 тысяч рублей.

Блогер обратилась в полицию.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.