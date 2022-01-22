Дочь Мадонны впервые снялась в рекламе белья

Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон, впервые приняла участие в рекламной кампании модного бренда в качестве модели. Она стала лицом бельевого бренда певицы Рианны Savage X Fenty - снимки с фотосессии появились в Instagram марки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коллекция белья, в рекламе которой снялась Лурдес Леон, приурочена к Дню святого Валентина. На фотографиях дочь Мадонны предстает в алом кружевном комплекте белья и полупрозрачном пеньюаре, чулках в сеточку в тон и черных туфлях на шпильке. Также в фотосессию вошли снимки, на которых Лурдес Леон позирует в паре с Рианной.

В сентябре 2021 года Лурдес Леон уже выступала в качестве модели бренда Рианны - приняла участие в модном показе бренда Savage X Fenty.

Лурдес Леон впервые вышла на подиум в 2018 году - в рамках дефиле бренда Gypsy Sport. Также она уже становилась лицом марок Marc Jacobs и Swarovski, а в 2021 году появилась на обложках сентябрьского выпуска Vogue и декабрьского номера Paper.