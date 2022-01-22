Идриса Эльбу рассматривали на роль нового Джеймса Бонда

В списках кандидатов на роль нового Джеймса Бонда фигурировал британский актер Идрис Эльба. Об этом в беседе с Deadline сообщила продюсер 25-го фильма бондианы "Не время умирать" Барбара Брокколи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, многие фанаты хотят, чтобы роль агента 007 воплотил Эльба.

"Мы с Идрисом друзья, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято (роль Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать" сыграл Дэниэл Крейг - "Газета.Ru")", - заявила Брокколи.

Она также указала, что пока не спешит называть замену Крейга.