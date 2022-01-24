Родственники девушки Роналду раскритиковали ее

Родственники Джорджины Родригес обвинили ее в безразличии к своим родным после начала отношений с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Слова родственников передает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Она звонила лишь один или два раза с тех пор, как я узнал, что она встречается с Криштиану. Я отвечал за обеспечение Джорджины и ее сестры, покупал им одежду, платил за электричество и воду. Я написал на Facebook Криштиану: "Самая злая женщина на твоей стороне и если хочешь знать, свяжись со мной, я расскажу тебе", - сказал дядя Джорджины Иисус.

Также свое недовольство поведением Джорджины высказала ее тетя Лидия.

"Она перестала звонить дяде и бабушке в день родов. Мы пытались дозвониться, и оказалось, что она сменила номер. Теперь все узнают, какая она бессовестная", - сказала Лидия.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского "Ювентуса", за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.