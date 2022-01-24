МакSим выиграла суд против отца своего ребенка

Певица МакSим (Марина Максимова) выиграла в суде против отца ее старшей дочери Александры, звукорежиссера Алексея Луговцова. По решению суда, 12-летняя дочь исполнительницы теперь будет официально жить с матерью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме", - рассказал источник в Жуковском городском суде.

Представитель Максимовой отказался комментировать данную информацию, сославшись на конфиденциальность соглашения с доверителем. Неизвестно, будет ли певица взыскивать алименты с Луговцова через суд.

МакSим устроила свадебную церемонию с Луговцовым в 2008 году, однако пара решила не регистрировать брак официально. Через три года у них родилась дочь Александра, которая после расставания родителей осталась жить с матерью.