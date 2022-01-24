Новый «Человек-паук» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал шестым среди самых кассовых картин в истории кино, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это был третий фильм, в котором в роли Питера Паркера снялся Том Холланд. Его мировые сборы перевалили через $1,691 млрд, позволив картине "Человек-паук: Нет пути домой" обогнать фильм 2019 года "Король Лев" с $1,662 млрд и "Мир Юрского периода" (2015) с $1,67 млрд.

Главный герой, Питер Паркер, пытается наладить свою жизнь после того, как миру раскрыли тайну личности Человека-паука. Также в главных ролях в новом "Человеке-пауке" снялись Эндрю Гарфилд, Бенедикт Камбербэтч, Зендая и др.