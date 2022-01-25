https://news.day.az/showbiz/1429646.html Заур Бахшалиев заразился коронавирусом
Заур Бахшалиев заразился коронавирусом
Известный телеведущий Заур Бахшалиев заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом он заявил, присоединившись по видеосвязи к программе Bizimləsən, транслируемой на ATV.
Ведущий рассказал, что плохо себя чувствовал в течение нескольких дней и его тест на коронавирус дал положительный результат.
"Мне стало нехорошо, с тех пор я изолировался дома. Гюнай и дети живут пока отдельно от меня. Сейчас я продолжаю лечение", - сказал он.
Бахшалиев также отметил, что благодаря трем дозам вакцины болезнь протекает в легкой форме и он чувствует себя нормально.
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