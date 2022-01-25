Известный телеведущий Заур Бахшалиев заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом он заявил, присоединившись по видеосвязи к программе Bizimləsən, транслируемой на ATV.

Ведущий рассказал, что плохо себя чувствовал в течение нескольких дней и его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Мне стало нехорошо, с тех пор я изолировался дома. Гюнай и дети живут пока отдельно от меня. Сейчас я продолжаю лечение", - сказал он.

Бахшалиев также отметил, что благодаря трем дозам вакцины болезнь протекает в легкой форме и он чувствует себя нормально.