Адель отменила концерты не из-за коронавируса

Британская поп-певица Адель ранее отменила свои живые выступления в Лас-Вегасе, объяснив это коронавирусом, но теперь стала известна другая причина срыва шоу. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

СМИ ссылается на инсайдера и пишет, что выступления артистки сорвались всего за несколько часов до начала из-за скандала. Адель якобы отказалась принимать участие в трюке.

По словам инсайдера, она должна была петь посреди огромного бассейна, воду в который планировали набирать во время поднятия звезды на крановом механизме, чтобы создать иллюзию, будто бы она плывет по воде. Однако, взглянув в последний момент на декорации, сравнила их со старым прудом.

"Когда она увидела готовый дизайн, она отказалась принимать участие. Адель описала бассейн как "мешковатый старый пруд" и наотрез отказалась стоять посреди него", - добавил инсайдер.