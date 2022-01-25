Ричард Гир выставил на продажу свой роскошный особняк

Знаменитый голливудский актер Ричард Гир выставил на продажу один из своих загородных особняков в Паунд-Ридж (штат Нью-Йорк, США). Соответствующие фото появились на сайте Сompass, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В данном доме Гир прожил около 20 лет. Особняк, 2000 года постройки, расположен на огромной территории - три гектара. Там есть бассейн, собственный пляж, конюшня, футбольное поле и спа-зона.

В самом доме три этажа, восемь спален, девять ванных комнат несколько столовый и гостиная.

Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентом на натуральные материалы. В частности, в кухне - мраморная столешница и деревянный стол.

Также в доме есть современная бытовая техника и кабинет для коллекции гитар.