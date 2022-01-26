Дуэйн Джонсон рассказал об экранизации популярной игры

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил, что примет участие в экранизации "одной из самых больших и крутых игр". Об этом он сказал в беседе с Men's Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом артист не стал раскрывать название этой популярной игры, однако "пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам".

"Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм", - сказал Джонсон.

Актер уже появлялся в кинолентах, снятых по мотивам игр. Речь идет о таких картинах, как "Рэмпейдж" (2018 год) и Doom (2005 год).