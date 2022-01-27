Леонардо Ди Каприо продал дом, купленный у Моби

Американский актер Леонардо Ди Каприо продал свой особняк в Лос-Анджелесе, который приобрел более трех лет назад у известного диджея Моби. Чтобы найти покупателя, обладателю "Оскара" пришлось сделать скидку, пишет Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первоначально за особняк 1926 года постройки в районе Лос-Фелиз-Окс актер попросил 5,7 миллиона долларов. Однако новому владельцу, имя которого не названо, недвижимость досталась за 4,9 миллиона долларов. Сам актер в 2018 году заплатил за особняк почти 4,2 миллиона долларов.

Дизайн здания выполнен в тюдоровском стиле со сводчатым потолком. На площади в 432 квадратных метра находятся пять спален, семь ванных комнат, просторная гостиная с камином, кухня, столовая с камином, спортзал и сауна. Помещения оформлены в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Среди ярких акцентов - темный ковер с геометрическим принтом и картины. На территории участка также расположены бассейн и обеденная зона.

В ноябре Леонардо Ди Каприо избавился от дома с видом на Тихий океан. Неизвестный выкупил роскошный особняк в престижном калифорнийском районе Карбон Бич в Малибу за 10,3 миллиона долларов. В особняке площадью 162 квадратных метра три спальни с дверями от пола до потолка, а также есть отдельная лестница с выходом на пляж.