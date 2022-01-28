https://news.day.az/showbiz/1430580.html На подругу Микки Мауса надели брюки - ФОТО
На подругу Микки Мауса надели брюки - ФОТО
Британский модельер, дочь музыканта Пола Маккартни Стелла облачила подругу мышонка Микки Мауса Минни в брючный костюм. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Обновление наряда мультипликационного героя посвящено 30-летию Диснейленда в Париже, которое будет отмечаться в 2022 году. Отмечается, что Минни сменит платье впервые за свою столетнюю историю.
Вместо привычного красного платья в белый горошек на персонаже появится брючная двойка синего цвета. Также цвет поменяет и бант на голове Минни.
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