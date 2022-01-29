Донателла Версаче стала звездой рекламной кампании собственного бренда

Глава модного дома Versace, 66-летняя Донателла Версаче, снялась для рекламной кампании сезона "Весна-лето 2022" своего бренда. Фотография, на которой компанию ей составляют супермодели Джиджи и Белла Хадид, опубликована в официальном Instagram-аккаунте Versace, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кампания "Весна-лето 2022" - это исследование семьи и духовной близости в разных формах, сестринства, общности, а также погружение в глобальную семью Versace Донателлы Версаче", - объясняет концепцию снимка подпись в посте.

В личном аккаунте Донателла Версаче также опубликовала фото и объяснила, что понятие семьи многое для нее значит - поэтому она пожелала, чтобы новая рекламная кампания была посвящена сестрам.

"Мне так понравилась эта кампания, что я не смогла устоять и присоединилась на снимке к своим королевам Versace! Девчонки, вы вдохновляете и добавляете сил, я так вас люблю!" - написала креативный директор бренда, основанного ее братом Джанни Версаче.

Модный дом отошел к Донателле Версаче после смерти ее брата, убитого в 1997 году.