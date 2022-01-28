https://news.day.az/showbiz/1430780.html Арнольд Шварценеггер озадачил сеть образом Зевса - ФОТО
Арнольд Шварценеггер озадачил сеть образом Зевса - ФОТО
Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram постер, которым удивил своих поклонников, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Он предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса.
Фанаты предположили, что тем самым он намекнул на премьеру проекта с его участием.
"Ожидается в феврале 2022", - подписал постер актер.
Арнольд предстал с седыми волосами и бородой, золотыми доспехами и множеством браслетов на руках, а из его запястий выходили молнии, обвивающие надпись "Зевс".
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