Арнольд Шварценеггер озадачил сеть образом Зевса

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram постер, которым удивил своих поклонников, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Он предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса.

Фанаты предположили, что тем самым он намекнул на премьеру проекта с его участием.

"Ожидается в феврале 2022", - подписал постер актер.

Арнольд предстал с седыми волосами и бородой, золотыми доспехами и множеством браслетов на руках, а из его запястий выходили молнии, обвивающие надпись "Зевс".