Стала известна настоящая причина отмены концерта Адель

Адель отменила выступления в Лас-Вегасе, потому что ее брак с Ричи Полом переживает не лучшие времена. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на источник в окружении исполнительницы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Собеседник издания рассказал, что певица вместо концертов улетела в Лос-Анджелес к Полу. "Проблемы в раю - вот почему она не может выступать", - отметил он.

Сама Адель заявила, что выступления не состоялись, так как шоу было плохо подготовлено.

"Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы сделать все вовремя и качественно. Но нас полностью уничтожили задержки доставки и ковид", - сказала она.