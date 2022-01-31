Певица Рианна впервые станет матерью

Американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) ждут первого ребенка, сообщило издание The Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографии будущих родителей появились в социальных сетях.

На минувших выходных пару сфотографировали во время прогулки по Гарлему. Сама Рианна пока не комментировала публикации..