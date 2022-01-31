https://news.day.az/showbiz/1431587.html Певица Рианна впервые станет матерью
Певица Рианна впервые станет матерью
Американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) ждут первого ребенка, сообщило издание The Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фотографии будущих родителей появились в социальных сетях.
На минувших выходных пару сфотографировали во время прогулки по Гарлему. Сама Рианна пока не комментировала публикации..
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