Керем Бюрсин не появится в сериале с Демет Оздемир

Личная жизнь известного турецкого актера Керема Бюрсина в последнее время вызывает пристальное внимание поклонников, пишет издание StarHit. Артисту, который находится в отношениях с актрисой Ханде Эрчел, приписывали роман с другой звездой экранов Демет Оздемир. Артисты должны были вместе сняться в диснеевском проекте "Между миром и мной". По сценарию, в нем подразумевалась постельная сцена. Ходили слухи, что из-за этого Ханде Эрчел ссорилась с бойфрендом и даже выгоняла его из дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь выяснилось, что Бюрсин не примет участие в проекте. Продюсеры картины находятся на финальной стадии переговоров с Бугрой Гюльсоем, который изначально рассматривался на главную роль.

Поклонники заключили, что весь скандал с Бюрсином и Эрчел нужен был только для привлечения внимания к съемкам сериала.

Сами звезды не дают никаких комментариев.

Как пишет издание, тем не менее Бюрсин и Эрчел перестали вместе появляться на публике, не публикуют общие снимки в социальных сетях.

Есть непроверенные данные, что Эрчел мечтает переехать в Великобританию или США, чтобы дать старт новому витку карьеры. Бюрсин такого желания не имеет.