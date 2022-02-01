Муж Афет Фармангызы задержан, возбуждено уголовное дело

Мамед Нанаджанов, за которого несколько недель назад вышла замуж певица Афет Фармангызы, задержан полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети.

"Утром моего мужа задержали сотрудники Хазарского РУП. Причина в том, что он оскорбил Вагифа Исаева. Этот человек задолжал ему 200 000 долларов. Он является собственником здания, семь лет обещает вернуть деньги. Муж не сдержался и оскорбил его. Если человека могут арестовать за оскорбление, почему в таком случае не сажают десятки, сотни тех, кто ежедневно оскорбляет нас, певцов? Я неоднократно жаловалась в связи с этим, обидчика находили, приводили в отдел, проводили с ним беседу о необходимости соблюдения этики и отпускали. Чем же Нанаджанов отличается от тех людей? Если он бизнесмен, его надо арестовать?" - негодует певица.

Афет добавила, что ее супруг является гражданином России и работает там.

Между тем стала известна и причина задержания полицией мужа певицы Афет Фармангызы.

Житель Сумгайыта Вагиф Исаев обратился в РУП с заявлением о том, что с мая 2017 года по 31 января текущего года гражданин России 42-летний Мамед Нанаджанов, угрожая убийством ему и семье, требовал от него 200 000 долларов.

М.Нанаджанов задержан сотрудниками Хазарского РУП и привлечен к следствию. Ему предъявлено обвинение по статьям 182 (вымогательство) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества) УК АР.

Решением суда М.Нанаджанов заключен под стражу.