https://news.day.az/showbiz/1431888.html Семенович с сумасшедшим декольте на сцене - ВИДЕО
Семенович с сумасшедшим декольте на сцене - ВИДЕО
Артистка исполнила песню "За четыре моря".
Анна Семенович выложила видео с одного из концертов, на котором исполнила пеню "За четыре моря". К зрителям артистка вышла в платье с сумасшедшим декольте и высоким разрезом на подоле.
Пышногрудая дива спела вживую. При том она энергично пританцовывала, а ее необъятный бюст колыхался в такт движениям. Среди восхищенных отзывов поклонников в комментариях к видео встретились и неприятные отклики:
"Сиськатряс", "Тяжела стала Анечка, нет той легкости", "Наряд очень неудачный", "Ну хватит уже "прекрасная", "восхитительная", а по мне неприятно смотреть, очень. Ее много...".
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