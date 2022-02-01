Семенович с сумасшедшим декольте на сцене

Артистка исполнила песню "За четыре моря".

Анна Семенович выложила видео с одного из концертов, на котором исполнила пеню "За четыре моря". К зрителям артистка вышла в платье с сумасшедшим декольте и высоким разрезом на подоле.

Пышногрудая дива спела вживую. При том она энергично пританцовывала, а ее необъятный бюст колыхался в такт движениям. Среди восхищенных отзывов поклонников в комментариях к видео встретились и неприятные отклики:

"Сиськатряс", "Тяжела стала Анечка, нет той легкости", "Наряд очень неудачный", "Ну хватит уже "прекрасная", "восхитительная", а по мне неприятно смотреть, очень. Ее много...".