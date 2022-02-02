Американскую актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу The View из-за ее слов о Холокосте и евреях несмотря на то, что она принесла свои извинения. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С немедленным вступлением в силу я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросил ее подумать и узнать о влиянии ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами", - заявила президент телекомпании ABC News Ким Годвин.

По ее словам, высказывания Голдберг не соответствуют ценностям компании.

Причиной отстранения актрисы и ведущей стало ее утверждение в эфире The View, что Холокост - это истребление не расы, а проявление бесчеловечности.