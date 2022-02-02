Умерла известная актриса Моника Витти

Итальянская актриса Моника Витти скончалась в возрасте 90 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает La Repubblica.

C 2001 года она не вела публичную жизнь из-за тяжелой болезни. Новость о смерти звезды сообщил ее муж Роберто Руссо через итальянского политика Вальтера Вельтрони.

Первыми большими ролями в карьере Моники Витти стали роли в фильмах легенды итальянского кино Микеланджело Антониони - трилогии "Приключение", "Ночь", "Затмение".

В 1989 году Витти дебютировала в качестве режиссера, представив фильм Scandalo segreto. В 1993 году актриса опубликовала автобиографию Sette sottane. В 1995 году на Венецианском фестивале ей вручили "Золотого льва" за заслуги перед кинематографом.