Адель раскритиковали за отмену концерта в Лас-Вегасе

Поклонники певицы Адель в комментариях под ее публикацией в Instagram напомнили исполнительнице о том, что так и не вернули деньги за купленные билеты на отмененный концерт в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть новости о Лас-Вегасе? Все еще жду с билетами за $1500"; "Не могли бы вы просто объявить об отмене выходных в Вегасе, чтобы мы могли вернуть свои деньги?"; "Не могли бы вы сообщить нам о перенесенных датах концерта, пожалуйста, мэм?"; "Я рад, что вы решили не портить шоу, чтобы получить свои деньги, а просто продолжаете обманывать нас, фанатов, купивших билеты в Вегас. Кажется, все в порядке", - посетовали фанаты.

Накануне в СМИ писали, что Адель экстренно отменила свой концерт в Лас-Вегасе из-за проблем в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. Близкий к окружению певицы источник сообщал, что она улетела в Лос-Анджелес к возлюбленному вместо подготовки к выступлению. Сама Адель списала отмену концерта на проблемы, связанные с коронавирусом и нехваткой времени.