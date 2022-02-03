Ченнинг Татум отказался от просмотра фильмов Marvel

Американский актер Ченнинг Татум заявил, что отказался от просмотра фильмов студии Marvel. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летний артист пояснил, что не смотрит картины студии из-за травмировавшей его истории. Он рассказал, что четыре года работал над собственным проектом о супергерое Гамбите и должен был сыграть в нем главную роль. Предполагалось, что картина будет напоминать экранизацию истории о Дэдпуле и повторять ее комедийный тон повествования.

При этом в 2019 году работа над лентой была приостановлена. Компании Disney и Fox объявили о слиянии и в Disney решили заняться вселенной "Людей Икс", куда и вошел персонаж Гамбит.

"Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его", - вспомнил Татум. Он признался, что не оставляет надежды когда-нибудь исполнить эту роль.