https://news.day.az/showbiz/1432492.html 62-летняя Наргиз Джалилова сменила имидж - ФОТО
62-летняя Наргиз Джалилова сменила имидж - ФОТО
Известная азербайджанская ведущая Наргиз Джалилова сменила имидж.
Как передает Day.Az, телеведущая наконец-то решилась на короткую стрижку и в корне отошла от привычного ей образа. Она поделилась об этом на своей странице в социальной сети Instagram.
"Если волосы седые, изменить цвет очень сложно. Я и сама это знаю. Только мои талантливые мастера стараются дать цвет и жизнь моим волосам. Как им это удается? Единственный выход - это разные стрижки. Наконец, собрав все свое мужество, я решилась на короткую стрижку".
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