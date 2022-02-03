62-летняя Наргиз Джалилова сменила имидж

Известная азербайджанская ведущая Наргиз Джалилова сменила имидж.

Как передает Day.Az, телеведущая наконец-то решилась на короткую стрижку и в корне отошла от привычного ей образа. Она поделилась об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

"Если волосы седые, изменить цвет очень сложно. Я и сама это знаю. Только мои талантливые мастера стараются дать цвет и жизнь моим волосам. Как им это удается? Единственный выход - это разные стрижки. Наконец, собрав все свое мужество, я решилась на короткую стрижку".