Объявлены имена ведущих "Евровидения-2022"

Объявлены имена ведущих международного песенного конкурса "Евровидение-2022", сообщает Trend со ссылкой на сайт конкурса, передает Day.Az.

В этом году ими станут итальянская певица Лаура Паузини, итальянский телеведущий Алессандро Каттелан и британский певец Мика.

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" выступит в первой части второго полуфинала. Его имя станет известно позже.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая.

Азербайджанскую делегацию на "Евровидении-2022" возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.