https://news.day.az/showbiz/1432548.html Объявлены имена ведущих "Евровидения-2022"
Объявлены имена ведущих "Евровидения-2022"
Объявлены имена ведущих международного песенного конкурса "Евровидение-2022", сообщает Trend со ссылкой на сайт конкурса, передает Day.Az.
В этом году ими станут итальянская певица Лаура Паузини, итальянский телеведущий Алессандро Каттелан и британский певец Мика.
Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" выступит в первой части второго полуфинала. Его имя станет известно позже.
Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая.
Азербайджанскую делегацию на "Евровидении-2022" возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.
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