Любитель турецких сериалов сменил имя в честь кумиров

23-летний сириец Обадах Шаваф сменил имя, получив турецкое гражданство.

Получающий образование в Турции на протяжении 5 лет Обадах Шаваф является большим поклонником турецких сериалов, именно поэтому, сменив гражданство на турецкое, он поменял имя и стал "Кыванчем Озчивитом" по решению суда, передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.

Студент в качестве имени взял имя актера Кыванча Татлытуга, а фамилией стала фамилия его кумира Бурака Озчивита - К.Озчивит рассказывает в своем интервью, что его самой большой мечтой является встреча со своими любимыми актерами.