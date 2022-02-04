https://news.day.az/showbiz/1432725.html Любитель турецких сериалов сменил имя в честь кумиров - ВИДЕО
Любитель турецких сериалов сменил имя в честь кумиров - ВИДЕО
23-летний сириец Обадах Шаваф сменил имя, получив турецкое гражданство.
Получающий образование в Турции на протяжении 5 лет Обадах Шаваф является большим поклонником турецких сериалов, именно поэтому, сменив гражданство на турецкое, он поменял имя и стал "Кыванчем Озчивитом" по решению суда, передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.
Студент в качестве имени взял имя актера Кыванча Татлытуга, а фамилией стала фамилия его кумира Бурака Озчивита - К.Озчивит рассказывает в своем интервью, что его самой большой мечтой является встреча со своими любимыми актерами.
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