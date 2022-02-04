Деми Мур показала архивное фото с дочкой от Брюса Уиллиса

Голливудская актриса Деми Мур показала публике архивное фото со своей дочкой Таллулой, которую родила от кинозвезды Брюса Уиллиса. Снимок звезда выложила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Таллула. Ты волшебное существо. Это привилегия и честь быть вашей матерью и быть свидетелем сияющей красоты, которая исходит от вас и от вас. С Днем Рождения, моя милая девочка! Люблю тебя не передать словами!" - написала звездная мать.

На снимке она показала дочь в детстве. Также Деми выложила еще одно фото - звезды предстали в джинсовых комбинезонах в домашней обстановке.

Как известно, Таллула Бэелль Уиллис также снимается в кино.