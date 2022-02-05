Джеймс МакЭвой тайно женился

42-летний шотландский актер Джеймс МакЭвой женился на помощнице режиссера Лизе Либерати, с которой встречался несколько лет. Данную информацию звезда фильма "Грязь" и франшизы "Люди Икс" подтвердил в интервью The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на МузТВ.

В материале, который вышел 3 февраля, отмечается, что МакЭвой и Либерати познакомились на съемках "Сплита", через пару лет у них завязались отношения, а недавно, по словам актера, они с возлюбленной поженились.

МакЭвой также отметил, что не хочет подробно рассказывать о личной жизни, чтобы не давать "пищу для бульварной прессы".

Джеймс ранее был женат на актрисе Энн-Мэри Дафф, с которой вместе снимался в сериале "Бесстыдники". Пара прожила в браке с 2006 по 2016 год. У артистов есть 11-летний сын Брэндан, ради которого они сохранили дружеские отношения после расставания.

В 2019 году в СМИ появились слухи о том, что МакЭвой и Либерати поженились, но никаких подтверждений этой информации тогда не последовало.