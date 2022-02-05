Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли снова стали родителями

Британский актер Джейсон Стейтем и супермодель Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным издания, дочь 54-летнего актера и 34-летней модели появилась на свет в Лондоне 2 февраля.

Как отмечает телеканал "360", пара пока не подтвердила эти данные. Стейтем и Хантингтон-Уайтли уже воспитывают четырехлетнего сын Джека. О второй беременности модель сообщила в августе прошлого года. В конце января она продемонстрировала округлившийся живот.

Отношения актера и модели длятся 11 лет, в официальном браке они не состоят, хотя помолвлены с 2016 года.