Баста даст концерт в Баку

Выступление российского музыканта Басты (Василий Вакуленко) пройдет в рамках международного музыкального фестиваля "Жара -2022".

Как сообщает Day.Az, о концерте Басты организаторы фестиваля сообщили на страницах мероприятия в социальных сетях - его сольное выступление пройдет 28 июля.

Отметим, что предстоящий концерт Басты на "Жаре - 2022" станет его первым появлением на сцене этого фестиваля.

Ранее были озвучены новые фестивальные даты - "Жара -2022" состоится в Sea Breeze в период с 25 по 29 июля.