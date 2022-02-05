https://news.day.az/showbiz/1433131.html Баста даст концерт в Баку
Баста даст концерт в Баку
Выступление российского музыканта Басты (Василий Вакуленко) пройдет в рамках международного музыкального фестиваля "Жара -2022".
Как сообщает Day.Az, о концерте Басты организаторы фестиваля сообщили на страницах мероприятия в социальных сетях - его сольное выступление пройдет 28 июля.
Отметим, что предстоящий концерт Басты на "Жаре - 2022" станет его первым появлением на сцене этого фестиваля.
Ранее были озвучены новые фестивальные даты - "Жара -2022" состоится в Sea Breeze в период с 25 по 29 июля.
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