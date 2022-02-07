Актеры, которых редко узнают на экране в гриме

Большинство суперизвестных актеров легко можно узнать при первом же их появлении на экране. Но на то они и профессионалы, чтобы время от времени вводить поклонников в заблуждение, скрываясь за гримом так, что сомневаешься, а действительно ли здесь играет актер, указанный на постере. Мы собрали самых крутых мастеров перевоплощений, которые удивляют нас вот уже несколько десятков лет, передает Day.Az со ссылкой на WomanHit.

Джаред Лето

Артист успел проявить себя не только в качестве профессионального актера, но также покорил не один миллион девичьих сердец, выступая по всему миру со своей музыкальной группой. В последние годы Лето регулярно радует поклонников появлениями на больших экранах. Причем не всегда понятно, кого именно играет Джаред, пока не проверишь информацию в Сети. Так, в актерской копилке звезды мастерские перевоплощения в таких фильмах, как "Далласский клуб покупателей", "Дом Gucci", а также яркая роль культового злодея в кинокомиксе Дэвида Эйра. Во всех этих ролях Лето абсолютно неузнаваем. Сам актер рассказывал, что его не могли узнать даже коллеги на съемочной площадке.

Джон Траволта

Голливудский актер успел поучаствовать в фильмах, наверное, любых жанров. Траволта совершенно не боится тяжелого грима и того, что его образ на экране будет слишком комичным. Он легко согласился сыграть женского персонажа, причем не самой приятной наружности. Актер рассказывал, что его костюм весил больше 10 килограммов, так что приходилось проводить больше 12 часов в жарком и тяжелом костюме, при этом стараться полностью выложиться. Звезда признается, что он всегда готов обсудить любой сюжетный поворот и не боится трудностей, если того требуют сценарист и режиссер.

Джонни Депп

Наверное, один из немногих актеров, которые пытаются скрыть свою природную привлекательность под слоями грима, воплощая на экране чудаковатых и не всегда симпатичных персонажей. Из относительно недавних ролей Деппа можно выделить Джеймса Балджера - американского гангстера, жившего в Бостоне в середине 70-х годов прошлого века. Внешних сходств между Деппом и Балджером совсем немного, так что гримерам пришлось постараться. Но результат превзошел все ожидания - многие зрители не сразу поняли, кого играет Депп.