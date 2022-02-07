Миллионы граждан в Индии скорбят о смерти актрисы Латы Мангешкар

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе с миллионами граждан скорбит о смерти известнейшей актрисы и певицы Латы Мангешкар, она скончалась от ковида на 93 году жизни. Мангешкар называют легендой национального кинематографа и "соловьем Индии", ее голос звучит в таких известнейших кинокартинах Болливуда как "Бродяга", "Месть и закон", "Меня зовут Джонни", "Затянувшаяся расплата", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Актриса также снималась в советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" и "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".