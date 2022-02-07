Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина»

За съемки в восьми фильмах актер Брюс Уиллис удостоился специальной категории антипремии в области кино "Золотая малина", сообщает сайт Razzies, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Члены комитета "Золотой малины" признали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году: "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре". Статуэтку за один из них вручат в номинации "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года".

В категории "Худший фильм года" на победу претендуют проект стримингового сервиса Netflix "Диана: Мюзикл", боевик "Бесконечность", триллер "Карен", комедия "Космический джем: Новое поколение" и детектив "Женщина в окне".