Последний концерт The Beatles в IMAX: только три дня в Баку

Легендарная группа The Beatles возвращается. А если быть более точными, то "ливерпульская четверка" впервые появится на экранах единственного в Азербайджане кинотеатра IMAX в Баку. Последний концерт группы, который состоялся на крыше лондонского Сэвил-Роу 30 января 1969 года, можно будет посмотреть в течение трех дней - 11, 12 и 13 февраля - только в Park Cinema Flame Towers.

Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вовсе не планировали, что этот концерт будет последним, к этому привело стечение обстоятельств. Тем не менее, концерт на крыше имел оглушающий успех - послушать "битлов" в тот день вышли практически все местные жители, многие из которых находились на обеденном перерыве. Интересно, что, несмотря на то, что с этого концерта уже прошло много лет, его альбомная версия увидела свет только в конце января этого года. Режиссером киноверсии концерта стал Питер Джексон ("Властелин колец", "Хоббит", "Кинг-Конг").

Приобрести билеты можно на сайтах parkcinema.az и iticket.az.